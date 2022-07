EN IMAGES. Incendie géant en Californie : l"Oak Fire" déferle dans les collines boisées

L'incendie s'est déclaré près du célèbre parc national de Yosemite. Il est déjà devenu le plus gros feu de forêt californien de la saison, comme en attestent les photos impressionnantes prises sur place.

Il est baptisé "Oak Fire". Cet incendie "explosif" continue de se propager à un rythme toujours "très rapide", mardi 26 juillet, dans le centre de la Californie (Etats-Unis), près du parc national de Yosemite. Plus de 2 500 pompiers soutenus par 17 hélicoptères combattent ce feu, qui s'est déclaré vendredi près de la petite ville de Midpines et a déjà parcouru quelque 7 000 hectares de végétation, selon le dernier bilan disponible lundi soir.

Cet incendie est déjà devenu le plus gros feu de forêt californien de la saison. "Il avance très rapidement et la fenêtre de réaction pour évacuer les gens est limitée", a expliqué sur la chaîne CNN (en anglais) Jon Heggie, un responsable des soldats du feu californiens. Selon lui, la vitesse de progression et le comportement de cet incendie sont "vraiment sans précédent". Les pompiers travaillent sans relâche "en utilisant des bulldozers, des équipes manuelles et des avions", a précisé le Cal Fire, département chargé de gérer les incendies dans l'Etat de Californie.

Le feu menace quelques milliers d'habitations dans de petites localités rurales du comté de Mariposa, sur les contreforts de la Sierra Nevada, où plusieurs milliers de personnes sont sous le coup d'ordres d'évacuation. "C'est un résultat direct du changement climatique", a affirmé le responsable des pompiers.