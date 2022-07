Etats-Unis : l'incendie géant "Oak Fire" se propage à toute allure en Californie, près du parc de Yosemite

Plus de 2 500 pompiers combattaient lundi 25 juillet les flammes d'un incendie "explosif" qui continuait de se propager à un rythme toujours "très rapide" dans les collines boisées du centre de la Californie, près du célèbre parc national de Yosemite.

L'incendie, baptisé "Oak Fire", s'est déclaré vendredi près de la petite ville de Midpines et avait déjà parcouru quelque 6 800 hectares de végétation selon le dernier bilan disponible, lundi matin. Déjà devenu le plus gros feu de forêt californien de la saison, "il avance très rapidement et la fenêtre de réaction pour évacuer les gens est limitée", a expliqué sur la chaîne CNN Jon Heggie, un responsable des soldats du feu californiens.

Plusieurs milliers d'habitations menacées

Le "Oak Fire" n'était contenu qu'à hauteur de 10% lundi, après avoir détruit une dizaine de bâtiments mais les secours redoutent que ce bilan ne s'alourdisse rapidement. L'incendie menace quelques milliers d'habitations dans de petites localités rurales du comté de Mariposa, sur les contreforts de la Sierra Nevada, où plusieurs milliers de personnes restaient sous le coup d'ordres d'évacuation.

Le parc de Yosemite, l'un des plus célèbres du monde, avait subi mi-juillet un incendie dont les flammes avaient menacé ses séquoias géants. Ces arbres pour certains millénaires ont été dans l'ensemble préservés grâce notamment à des feux dirigés menés depuis des décennies dans ces bosquets pour diminuer le combustible au sol.