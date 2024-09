États-Unis : un mégafeu hors de contrôle en Californie

En Californie, un énorme feu de forêt s’est déclenché à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Les pompiers paraissent désemparés malgré un dispositif important déployé.

Des flammes d’une hauteur de plusieurs dizaines de mètres. Le feu grignote les collines. En bas de celles-ci se trouve la ville de Highland (Californie, États-Unis), menacée par cet incendie. Un ordre d’évacuation a été donné aux habitants dans les zones à risque. “L’incendie arrive sur nous, on a eu juste le temps de prendre quelques affaires”, déclare un résident situé dans une zone dangereuse.

Un important dispositif déployé pour lutter contre l’avancée des flammes

10 000 personnes ont été évacuées ce week-end. L’incendie s’est déclaré il y a quatre jours dans la ville de San Bernardino, à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Un dispositif important d’hélicoptères et d’avions retarde l’avancée des flammes. Au sol, plus de 500 pompiers luttent pour protéger les habitations de l’incendie. "Le plus compliqué pour nous, c’est que le feu est imprévisible, on ne sait pas trop où positionner nos équipes." Plus de 8 000 hectares sont déjà partis en fumée, le feu est hors de contrôle et l’état d’urgence a été déclaré.