Les pompiers américains font face à un mégafeu qui ravage la Californie

Plusieurs incendies se sont déclarés en Californie (États-Unis), touchée par une importante vague de chaleur.

Mercredi 7 août, un mégafeu s'est déclenché en Californie. Les pompiers luttent contre ce brasier déjà dévastateur, qui a déjà ravagé plus de 500 kilomètres carrés de végétation. Les arbres sont calcinés, les maisons sont en proie aux flammes et un épais nuage de fumée assombrit l'horizon. Le feu a rapidement gagné du terrain et menace désormais des villes, à quelques kilomètres de San Francisco. Des dizaines de feux simultanés qui mobilisent plus de 6 000 pompiers.

Un phénomène d’une rare violence

Du ciel, on peut apercevoir des végétations calcinées et des murs de fumée. Des Canadair tentent d’éteindre les flammes. De nombreux pompiers sont mobilisés 24 heures sur 24. Ils tentent de ralentir le brasier encore fumant, qui se rapproche dangereusement des habitations. Des milliers de personnes ont été évacuées. Une épaisse fumée noire est visible à des kilomètres à la ronde. Les pompiers reconnaissent un incendie d’une rare violence.