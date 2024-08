En Californie, la Vallée de la mort enregistre un nouveau record de chaleur en juillet

"Le mois le plus chaud de l'histoire dans l'endroit le plus chaud de la Terre." Le surintendant du parc national de la Vallée de la Mort, en Californie, a fait part de sa préoccupation dans un communiqué diffusé vendredi 2 août, alors que le parc a enregistré une température moyenne de 108,5 °F (42,5 °C) sur 24 heures au mois de juillet. "Six des dix étés les plus chauds ont été enregistrés au cours des dix dernières années, ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille", a insisté le surintendant Mike Reynolds. Le précédent record de chaleur du parc avait été établi en 2018, avec 108,1°F (42,3°C) sur 24 heures.

Dans le communiqué, les chiffres alarmants s'accumulent : la température maximale moyenne au cours de juillet "a été de 121,9°F (49,9°C)" et le parc a enduré "neuf jours à 125°F (51,7°C) ou plus." Seules sept journées "à moins de 120°F (48,9°C)" ont été enregistrées. Les nuits n'ont pas été beaucoup plus clémentes, affichant une minimale moyenne de 95,2°F (35,1°C). Enfin, "la température la plus élevée a été enregistrée le 7 juillet, lorsque la station météorologique de Furnace Creek a enregistré 129,2°F (54°C)".

"Des mois record comme celui-ci pourraient devenir la norme"

Cette chaleur suffocante n'est pas sans conséquence, les gardes du parc ayant dû intervenir "dans de nombreux incidents" liés aux températures extrêmes. Trois randonneurs sont morts ces dernières semaines dans des parcs de l'Ouest américain, en Utah. Un motard a aussi perdu la vie le 6 juillet, lors d'une expédition dans la Vallée de la mort, où le mercure a dépassé les 52°C ce jour-là. Un de ses camarades appartenant au même groupe a dû être hospitalisé, selon les responsables du parc.

"Des mois record comme celui-ci pourraient devenir la norme à mesure que les températures mondiales continuent d'augmenter. Les visiteurs du parc doivent être prévoyants et se préparer à affronter des températures extrêmes pendant les mois d'été", a conclu Mike Reynolds dans le communiqué, qui liste ensuite des mesures de préventions, parmi lesquelles "rester à moins de dix minutes de marche d'un véhicule climatisé", "boire beaucoup d'eau", ou encore "porter un chapeau".