"Pourquoi ça n'arrive qu'aux Etats-Unis ?" : Ted Cruz, sénateur républicain du Texas, botte en touche face aux questions d'un journaliste

L'échange a eu lieu jeudi 26 mai, deux jours après qu'un adolescent de 18 ans a tué 19 enfants et deux adultes, dans l'école primaire d'Uvalde, au Texas. Le sénateur texan Ted Cruz, ancien soutien de Donald Trump et membre influent du parti républicain, participait à une veillée en hommage aux victimes.

Il s'est dit maintes fois opposé à toute régulation des armes à feu et milite pour que les policiers soient armés dans les écoles pour éviter les massacres.

Questionné par un journaliste britannique, Mark Stone, qui lui demandait pourquoi les fusillades de masse sont si fréquentes aux Etats-Unis, Ted Cruz a rapidement botté en touché, visiblement agacé par ses questions insistantes. Voici la retranscription de leur échange :

Mark Stone : "Est-ce le moment de réformer les lois sur les armes à feu ?

Ted Cruz : C'est facile d'aller sur le terrain politique

Mark Stone : Mais c'est important, c'est le coeur du problème

Ted Cruz : Je comprends que c'est là que les médias aiment aller

Mark Stone : Non, c'est là où beaucoup de personnes avec lesquelles nous avons échangé veulent aller

"Why only in America?"



US Senator Ted Cruz walks away from @Stone_SkyNews after being asked if "this is the moment to reform gun laws" https://t.co/d2oBaP4KvW#TedCruz #America #Texasshooting #gunlaws pic.twitter.com/gL4TYeg04t