Fusillade d'Highland Park : la personnalité trouble du principal suspect se révèle

A. James, C. Krauskopff-Wolff

Mercredi 6 juillet, le profil du tireur à l'origine de la fusillade, survenue à Highland Park, près de Chicago (États-Unis), lors des célébrations de la fête nationale américaine, se dessine un peu plus.

Robert Crimo, 21 ans, est le suspect principal de la fusillade qui a coûté la vie à sept personnes et en a blessé 35 autres, lors des célébrations de la fête nationale américaine, à Highland Park, près de Chicago (États-Unis). Selon les autorités, son attaque était planifiée de longue date.

Des pensées violentes et une tentative de suicide

Robert Crimo serait en effet venu muni d'un puissant fusil acheté légalement et se serait déguisé en femme pour cacher son identité. Deux jours après la fusillade, le profil du principal suspect se dessine. Le jeune homme, rappeur sur YouTube, présente un profil psychologique instable. Déjà en 2019, il avait témoigné de pensées violentes et avait fait une tentative de suicide. Après son passage à l'acte lundi 4 juillet, Robert Crimo a été inculpé pour sept meurtres. Cet énième drame survenu aux États-Unis laisse cette petite ville et tout un pays sous le choc.