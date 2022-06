États-Unis : des réformes sur le contrôle des armes à feu peuvent-elles aboutir ?

“On est dans un pays où il est interdit d’acheter une canette de bière avant 21 ans mais où il est possible, dès 18 ans, d’acheter une arme de guerre”, explique Loïc de La Mornais, correspondant à Washington (États-Unis), jeudi 9 juin. “La Chambre des représentants a bien voté hier pour relever l’âge légal d’achat de ces armes de guerre à 21 ans mais ça va être torpillé au Sénat par les Républicains et par le lobby des armes”, poursuit le journaliste.

La culture des armes est sacrée

Quelques États, comme la Californie et New York, tentent d’avoir des lois un peu plus strictes. “Mais d’une manière générale, il y a très peu de chance que ça aboutisse, même si la majorité des Américains sont inquiets”, précise le journaliste. “Le système politique surreprésente les Républicains (...) qui arriveront toujours à bloquer ces réformes. La culture des armes, ici, est tellement sacrée que même la gauche américaine dira qu’elle veut plus de contrôle mais pas qu’elle veut bannir les armes”, conclut le journaliste.