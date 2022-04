Fusillade dans le métro de New York : ce que l'on sait de l'attaque, qui a fait 23 blessés

Une fusillade en pleine heure de pointe. Mardi 12 avril à 8h24 du matin, un homme a tiré à plusieurs reprises sur les passagers d'une rame de métro à Sunset Park dans le quartier de Brooklyn, après y avoir lancé des fumigènes. Le bilan fait état de 23 blessés, dont dix par balles. "Nous avons vraiment eu de la chance que cela n'ait pas été beaucoup plus grave", a déclaré la cheffe de la police de New York lors d'une conférence de presse. Franceinfo revient sur ce que l'on sait de ce drame.

Un homme masqué a tiré sur des passagers

Alors que les rames du métro new-yorkais sont bondées, un homme portant un masque à gaz "a ouvert deux bonbonnes qui ont laissé s'échapper de la fumée dans la rame", a rapporté Keechant Sewell, la cheffe de la police de ka ville. "Il a ensuite tiré sur nombre de passagers quand le train entrait dans la station de la 36e rue" dans le quartier de Brooklyn.

Le suspect a tiré 33 balles dans le métro. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé "une arme de poing Glock de 9 mm, trois chargeurs de munitions, une hachette, des engins explosifs non déclenchés, un liquide supposé être de l'essence", précise le New York Times (en anglais), ainsi qu'une clé de véhicule qui leur a permis de remonter jusqu'à une camionnette du loueur américain U-Haul, récemment louée et abandonnée dans Brooklyn.

Activement recherché, le tireur a été décrit par la police comme "un homme noir" mesurant environ 1m65, "de forte corpulence", et portant un "gilet vert de chantier" et un sweat-shirt à capuche gris. Sur Twitter, la cheffe de la police a relayé un appel à témoins.

La police a également diffusé des photos de l'individu qui a loué le van, sans dire s'il s'agissait du suspect. Les autorités offrent une récompense de 50 000 dollars pour la capture du tireur, selon le New York Times.

Côté vidéosurveillance, le maire démocrate de New York, Eric Adams, a déploré qu'au moins une caméra de sécurité à la station de métro de la 36e rue, où a eu lieu la fusillade, ne fonctionnait pas.

Au moins 23 personnes ont été blessées

"On aurait dit que c'était planifié. (...) On était coincés dans la rame. (...) Il y avait beaucoup de sang sur le sol", a raconté l'un des passagers sur CNN. Des photos et des vidéos amateur ont montré des flaques de sang et des personnes gisant sur le plancher d'une rame, ainsi que sur le quai de la 36e station de métro à Sunset Park.

Un passager qui voyageait dans le train sur le quai d'en face, a confié au New York Times, avoir attrapé un jeune homme qui avait reçu une balle dans la jambe et qui saignait abondamment. "Il avait tellement peur", a-t-il témoigné. Le jeune homme lui a également dit qu'il avait vu le tireur pour la première fois à la station New Utrecht Avenue, quatre arrêts avant la 36e rue.

Parmi les victimes, dix ont été touchées par balle, dont cinq sont dans un état critique, mais stable, ont précisé la police et les pompiers de New York. Les treize autres ont été blessées dans la bousculade pour sortir du métro ou à cause des inhalations de fumée. Le quartier de la 36e rue et de la 4e avenue, autour de la station de métro, a été bouclé une grande partie de la journée de mardi et de nombreuses victimes ont été soignées sur place.

La police a écarté la piste terroriste

Même si les motivations du tireur ne sont pas encore connues, la police, qui a ouvert une enquête, a écarté la piste terroriste. "Aucun explosif n'a été retrouvé dans le métro et il n'y a pas d'enquête ouverte pour acte de terrorisme", a affirmé Keechant Sewell.

D'après plusieurs médias, dont le New York Times, l'homme qui a loué le van, Frank R.James, 62 ans, a publié diverses vidéos sur YouTube, dans lesquelles il se livre à de longues tirades politiques, parfois virulentes, très critique du maire de New York. "Il y a eu des publications qui pourraient être liées à la personne qui nous intéresse, où il mentionne les sans-abri, où il mentionne New York, où il mentionne le maire Adams", a confirmé la cheffe du NYPD.

Elu en novembre sur des promesses de sécurité, le maire démocrate et ancien policier, Eric Adams, avait annoncé en février vouloir renforcer la sécurité dans les métros en délogeant plus de 1 000 sans-abri qui s'y réfugient régulièrement, rapporte le New York Times (en anglais). Depuis le début de la pandémie de Covid-19, New York est confrontée à une hausse de la criminalité et le nombre d'homicides est passé de 319 en 2019 à 488 en 2021.

Joe Biden a salué le courage des civils

"Nous ne lâcherons rien tant que nous n'aurons pas trouvé l'auteur du crime", a promis le président des Etats-Unis, Joe Biden, en déplacement dans l'Iowa. Il a également salué, sur Twitter, "les premiers intervenants et les civils qui sont passés à l'action".

La veille, Joe Biden avait annoncé des mesures contre certaines des armes à feu qui prolifèrent aux Etats-Unis, et qui ont tué 45 000 personnes dans le pays en 2021, suicides inclus, selon l'organisation Gun Violence Archive.

De son côté, la gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul a fait par de sa colère. "Nous en avons assez de lire les gros titres sur la criminalité, qu'il s'agisse de fusillades ou de la perte d'une adolescente ou d'un jeune de 13 ans. Cela doit s'arrêter", a-t-elle lancé, faisant allusion à plusieurs victimes récentes, dont des enfants, de fusillades ou de balles perdues.