DIRECT. New York : au moins 13 blessés dans une station de métro après des tirs, un suspect recherché

: Un porte-parole des pompiers de New York précise que des "engins explosifs non déclenchés" ont été retrouvés sur le lieu de la fusillade. Selon un tweet de la police, "il n'y a pas d'engins explosifs opérables à l'heure actuelle".

: Un important dispositif de sécurité a été mis en place au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue de Brooklyn, près de Sunset Park, où les tirs ont eu lieu. La police a demandé aux habitants d'éviter la zone.



: Treize personnes ont été blessées après des tirs dans une station de métro de Brooklyn, annoncent les pompiers de New York.

: Bonjour @Natalia. Plusieurs médias américains font état de tirs dans une station de métro de Brooklyn, l'un des quartiers de New York, ce matin vers 8h30 locales. La police confirme une intervention sur place et évoque "des personnes blessées". Nous vous donnerons plus d'informations dès que possible.

: Fusillade dans le métro de New York aujourd’hui ? En savez-vous plus ?