Fusillade au Texas : une tuerie arrache la vie de 19 enfants dans une école

L’école d’Uvalde au Texas (États-Unis) a été frappée par une fusillade, mardi 24 mai. Le bilan est terrible : deux adultes et 19 élèves sont décédés dans la fusillade. Les écoliers qui ont survécu racontent leur traumatisme. "On a entendu des coups de feu, ça ne s'arrêtait pas. On était au sol, et on avait peur de mourir", confie Jordan Liges.

Le tueur avait 18 ans

Abattu sur place, l'auteur de la tuerie s'appelait Salvador Ramos, et avait 18 ans. Avant de rejoindre l’école, il aurait posté des images d’armes à feu sur les réseaux sociaux et tiré sur sa grand-mère. La police locale reconnait n'avoir rien pu faire pour éviter la tragédie. Le drame d'Uvalde est la pire tuerie dans une école américaine depuis dix ans. Le président, Joe Biden, a immédiatement pris la parole. "J’en suis fatigué et écœuré. Nous devons agir, et ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d’impact sur ce carnage", a-t-il déclaré.