Fusillade au Texas : quel est le profil du tueur ?

Une conférence de presse a eu lieu dans la soirée du mercredi 25 mai, aux États-Unis, qui permet d'en savoir plus sur l'auteur de la fusillade qui a ôté la vie de 19 enfants dans le Texas, durant la journée de la veille. "Salvador Ramos (…) est d'abord décrit par ses proches comme quelqu'un de calme, de discret, qui avait des difficultés à se faire des amis", rapporte la journaliste Camille Guttin, présente sur place.

Changement brutal de comportement

Il aurait ensuite, au cours des derniers mois, "complètement changé", et "serait devenu extrêmement agressif". "Plus inquiétant, il aurait posté sur les réseaux sociaux des photos des fusils d'assaut et le jour-même de la fusillade, un message en disant :'J'ai un petit secret à vous dire, je m'apprête à...', et n'aurait jamais fini cette phrase", poursuit la journaliste. Le profil de Salvador Ramos relance en tout cas le débat sur l'encadrement de la vente d'armes, qu'il s'est procuré légalement.