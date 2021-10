France - États-Unis : un pas vers la réconciliation

Après une période de crise imputable au contrat de sous-marins français que l'Australie a rompu en faveur des Etats-Unis, Paris et Washington semblent emprunter le chemin de la réconciliation.

Une rencontre pour réchauffer la froideur des relations diplomatiques de ces dernières semaines. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, et Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, se sont rencontrés à Paris mardi 5 octobre pour discuter, afin de colmater les brèches qui ont abîmé les relations diplomatiques des deux puissances. Pour rappel, l'Australie avait fini par signer un contrat lié à l'achat de sous-marins avec les Etats-Unis alors que celui-ci devait initialement être un partenariat franco-australien. Un camouflet pour l'Hexagone qui devait dire adieu à un contrat de construction parmi les plus juteux jamais signé dans le monde.

Restaurer une relation de confiance ébranlée

Le Secrétaire d’État américain a ensuite rencontré le président de la République française, Emmanuel Macron. "Nous avons une histoire plus grande que nous, des engagements historiques (...) J'ai aujourd'hui une confiance nourrie par l'histoire, mais nous avons des besoins de clarification et de réengagement pour pouvoir avancer", a notamment déclaré Emmanuel Macron. Et Anthony Blinken, invité du 20h de France 2 mardi soir, de reconnaître certaines maladresses dans la communication qui doivent être rectifiées : "Il y a maintenant une opportunité très importante suite au travail qui nous a été confié par les deux présidents, d'approfondir cette coordination".