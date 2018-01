Etats-Unis : une voiture fait un vol plané et s'encastre dans le premier étage d'un immeuble

Le conducteur est parvenu à s'extirper seul de sa voiture accidentée. Son passager a dû être extrait par les secouristes. Une voiture encastrée dans un immeuble après un accident de la route, le 14 janvier 2018, à Santa Ana, en Californie (Etats-Unis). (OCFA PIO / REUTERS)

Un spectaculaire accident de la route s'est produit, dimanche 14 janvier au petit matin, à Santa Ana, en Californie (Etats-Unis). Une voiture a percuté le terre-plein central d'une route et s'est envolée, finissant son vol plané encastrée dans le premier étage d'un immeuble abritant un cabinet dentaire.

OCFA on scene in SANTA ANA of a vehicle into a building. One person still trapped inside the vehicle. pic.twitter.com/sWmtovu0Kd — OCFA PIO (@OCFA_PIO) 14 janvier 2018

Drogue, excès de vitesse et incendie

Sous l'effet du choc, la voiture a pris feu, mais l'incendie a rapidement pu être éteint. Le conducteur de la berline est parvenu à s'extraire seul du véhicule, selon les pompiers du comté d'Orange. Le passager a en revanche eu besoin d'assistance. Mais les deux occupants de la voiture s'en sont sorti avec des blessures mineures.

OCFA in Santa Ana with a vehicle that crashed into the second floor of a small Office building. The vehicle hit the center divider and went airborne and landed into the building. One person self extricated, the other person is still trapped in the vehicle. USAR from OCFA On scene pic.twitter.com/Lm5b4oyCIm — OCFA PIO (@OCFA_PIO) 14 janvier 2018

La voiture roulait à une vitesse excessive et son conducteur a admis qu'il conduisait sous l'emprise de la drogue, selon la police de Santa Ana.