États-Unis : une tempête glaciale inédite traverse le pays

L'Amérique se prépare à affronter une tempête hivernale particulièrement violente, vendredi 23 décembre. Les spécialistes parlent d'une bombe cyclonique. Les températures ressenties pourraient atteindre -55° C.

Un froid polaire, un vent à 80km/h, et d’importantes chutes de neige, c’est une tempête glaciale comme il n’en arrive qu’une par génération selon les services météo américains. En moins d’une heure, le thermomètre a chuté de plusieurs dizaines de degrés, jusqu’à -55°C ressentis dans les plaines du Dakota, au nord du pays. De nombreuses routes sont devenues impraticables faute de visibilité.

Le froid durera tout le week-end de Noël

Alors que plus de 100 millions d’Américains ont prévu de prendre la voiture pour les fêtes, le président Joe Biden appelle à la plus grande prudence. "Prenez cette tempête très au sérieux (...) si vous avez prévu de voyager, partez maintenant, ce n’est pas une blague", a-t-il insisté. La tempête perturbe aussi le trafic aérien avec plus de 5500 vols annulés. Les aéroports de Chicago et Denver sont les plus touchés bloquant les passagers. Le front glacial doit encore se renforcer dans la journée et se prolongera tout le week-end de Noël.