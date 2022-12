Allemagne : la passion pour les bougies gagne du terrain

Le 13 Heures du vendredi 23 décembre vous emmène en Allemagne où la bougie connaît un engouement incroyable. Elle se modernise et s'adapte à une clientèle plus jeune, toujours en quête de produit respectueux de l'environnement.

À quelques jours de Noël, dans une boutique de bougie en Allemagne, les clients viennent faire le plein pour décorer leur intérieur. "Les bougies pour moi c’est la période de Noël, même si j’en utilise toute l’année. Je trouve qu’elles apportent de la beauté, de la chaleur", confie une cliente. Dans la boutique, les bougies sont vendues entre cinq et vingt euros.

Des chauffages d’appoint dangereux

Les ventes ont explosé depuis les confinements avec une nouvelle clientèle. "Il y a beaucoup de jeunes, surtout des jeunes hommes", remarque Constance Löbel, vendeuse au Magasin Kerzenlicht. Certains surfent sur la nouvelle mode en créant leurs propres bougies aromatisées écolo. La cire est à base de colza et les senteurs sont parfois surprenantes. Mais les bougies devraient coûter plus chères à cause de l’inflation. Cependant, les Allemands en raffolent car ils les utilisent pour fabriquer des chauffages d’appoint, le chauffage ayant plus que doublé dans le pays en un an. Une méthode jugée dangereuse par les autorités.