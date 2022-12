Hôpitaux : aux urgences, des soignants en congés ont été rappelés pour le réveillon

Le Samu enregistre une hausse de 30 à 40 % du nombre d'appels. En cause, la triple épidémie de grippe, de bronchiolite et du Covid. À l'hôpital de Roubaix dans le Nord, les soignants en congés sont donc rappelés.

Les urgences sont submergées par la triple épidémie de grippe, de bronchiolite et du Covid qui ont fait exploser le nombre d’entrées à l’hôpital de Roubaix (Nord), vendredi 23 décembre. Face à la situation, la direction a décidé de rappeler des soignants pendant leurs congés. Alexandre Fievet, infirmier depuis 14 ans, s’est porté volontaire. "C’est parfois un peu difficile, on a envie de profiter à la maison (...) mais bon, on s’est engagé dans la fonction publique et il faut qu’il y ait une continuité de soins qui puisse se faire", déclare-t-il.

L’hôpital public en crise

Depuis le début du mois de décembre, les urgences de Roubaix accueillent chaque jour 180 patients au lieu de 150 habituellement. Tous les lits sont occupés, alors dans chaque chambre, il y a maintenant deux patients au lieu d’un seul. La situation est compliquée pour les patients et pour les soignants, déjà épuisés par deux années de Covid. "Effectivement, l’hôpital public de façon générale connaît une situation critique", soutient Guillaume Couvreur, directeur des ressources humaines du CH de Roubaix.