Etats-Unis : un jeune militaire américain plaide coupable pour avoir fait fuiter des documents secret-défense

Un jeune militaire américain, arrêté en 2023 pour une fuite de documents classés secret-défense, a plaidé coupable lundi 4 mars, scellant un accord pour 16 ans de prison contre l'abandon des poursuites les plus graves pour espionnage. Les documents secrets avaient révélé les inquiétudes des services de renseignement américains quant à la viabilité d'une contre-offensive ukrainienne. Ils sous-entendaient aussi que Washington collectait des renseignements sur ses plus proches partenaires, notamment Israël et la Corée du Sud.

Engagé comme spécialiste en informatique et communication, Jack Teixeira avait publié ces informations confidentielles sur un groupe de discussion de la plateforme Discord. Elles avaient circulé par la suite sur d'autres réseaux sociaux. La police fédérale (FBI) l'avait arrêté le 13 avril 2023 à l'extérieur de sa maison familiale à Dighton, au sud de Boston, quelques jours après les révélations de ces fuites dans la presse américaine.

Un accord qui lui permet d'échapper à la perpétuité

Jack Teixeira, 22 ans, a comparu devant un tribunal fédéral de Boston vêtu d'une tenue orange de détenu. Il a reconnu avoir diffusé des informations relatives à la défense nationale américaine, mais les procureurs ne l'inculperont pas d'espionnage, ce qui aurait pu lui valoir la perpétuité. "M. Teixeira a froidement mis de côté la sécurité nationale des Etats-Unis et trahi son serment solennel de défendre son pays et la confiance du peuple américain qu'il avait juré de protéger", a déclaré dans un communiqué du ministère américain de la Justice son ministre adjoint, Matthew Olsen.

En passant un accord judiciaire, la recrue de la Garde nationale de l'armée de l'air a échappé à un procès pénal, mais il sera condamné par un juge à 16 ans et huit mois d'emprisonnement, 50 000 dollars d'amende et devra aider des responsables du renseignement à comprendre comment la fuite a été possible.