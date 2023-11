États-Unis : un homme reçoit la première greffe d'un œil complet au monde

Durée de la vidéo : 1 min

L'Américain Aaron James a bénéficié de la greffe d'un œil complet, en mai dernier, une première mondiale. Cinq mois après l'opération, l'absence de rejet de la greffe est déjà considérée comme une réussite.

Certes, Aaron James n'a pas retrouvé la vue, mais la greffe d'un œil complet dont il a bénéficié, une première mondiale, est considérée comme un succès. Un peu plus de cinq mois après l'opération, l'absence de rejet de la greffe est déjà une réussite. L'Américain a été victime d'un accident du travail il y a deux ans, son visage a été touché par une ligne électrique à haute tension. À l'époque, les pronostics des chirurgiens étaient très pessimistes.

"J'ai pu embrasser ma femme"

L'opération avait duré 21 heures, en mai dernier, dans un hôpital de New York (États-Unis). En plus de l'œil gauche et de son orbite, les chirurgiens ont également greffé le nez, les lèvres et d'autres tissus du visage prélevés sur un donneur. La principale difficulté d'une greffe d'œil est de rétablir la transmission d'informations via le nerf optique, coupé chez le patient comme chez le donneur. "Je peux à nouveau sentir et manger. Pour la première fois depuis un an et demi, j'ai pu embrasser ma femme", a confié Aaron James.