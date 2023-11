Eurozapping : l'inquiétude de la communauté juive en Allemagne

Durée de la vidéo : 2 min

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du vendredi 10 novembre.

En Allemagne, des barrières de protection ont été installées devant les synagogues et les écoles. Les policiers sont aussi plus nombreux que d'habitude devant ces établissements. Les autorités ont renforcé la protection autour des lieux juifs dans tout le pays. La communauté juive craint aujourd'hui pour sa sécurité. Depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas, plus de 2 000 actes antisémites ont été recensés en Allemagne.



Le gouvernement suédois veut punir davantage les dealers

En Suède, les autorités déclarent la guerre aux gangs. Trois personnes sont mortes dans une nouvelle fusillade à Stockholm, ce qui porte à 12 le nombre de victimes depuis début septembre dans les quartiers sensibles de la capitale suédoise. Les violences sont liées au trafic de drogue entre gangs. Les jeunes sont de plus en plus impliqués. Le gouvernement s'est engagé à punir davantage les dealers. Il est également envisagé d'envoyer l'armée dans ces quartiers.