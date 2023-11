"Plus jamais ça" : l'Allemagne commémore le 85e anniversaire de la Nuit de Cristal dans un contexte de montée de l'antisémitisme

Lors de l'anniversaire de ce pogrom nazi de 1938, le chancelier Olaf Scholz a qualifié l'antisémitisme de "poison".

La cérémonie s'est tenue dans la synagogue Beth Zion de Berlin, dévastée par les nazis en 1938, et visée le 18 octobre par des jets de cocktails Molotov, une dizaine de jours après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. L'Allemagne a commémoré jeudi 9 novembre, le 85e anniversaire de la Nuit de Cristal. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, des violences sans précédent – appelées "Nuit de Cristal" à cause des débris de verre jonchant les rues après les actes de vandalisme – avaient marqué l’intensification des persécutions nazies contre les juifs, conduisant à la mort de 6 millions d'entre eux pendant la Shoah.

L'image est symbolique : la rescapée de la Shoah Margot Friedländer, 102 ans, est assise aux côtés de parents des otages du Hamas. Le président du comité central des Juifs d'Allemagne, Josef Schuster, condamne les récents actes antisémites qui rappellent les heures les plus sombres de l'histoire : "Il faut comprendre ce qu'il se passe dans l'âme des juifs 85 ans après la nuit du pogrom, lorsque l'étoile de David est peinte à nouveau sur les maisons des juifs et que des magasins juifs sont attaqués. Il n'est pas concevable qu'une telle chasse aux juifs se déroule en Allemagne. Ces dernières semaines, je ne reconnais parfois plus ce pays."

2 000 actes antisémites en Allemagne depuis le 7 octobre

Kippa noire sur la tête, Olaf Scholz dénonce "le poison de l'antisémitisme". Le Chancelier garantit aux juifs d'Allemagne d'assurer leur protection : "Nous ne tolérons pas l'antisémitisme, nulle part ! Pour nous, il s'agit de tenir la promesse répétée à maintes reprises au cours des décennies qui ont suivi 1945 : plus jamais ça ! Cette promesse, nous devons la tenir maintenant, pas seulement en parole mais aussi et surtout dans nos actes." Le chancelier promet de condamner quiconque soutient le terrorisme et propage la haine. Depuis l'attaque du Hamas, les autorités allemandes ont dénombré 2 000 actes antisémites.