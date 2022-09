Etats-Unis : "Où est Jackie ?", demande Joe Biden à une parlementaire décédée, lors d'un discours

Certains détracteurs y verront une énième bourde liée à l'âge de Joe Biden. Le président américain s'est adressé dans un discours mercredi 28 septembre à une parlementaire républicaine décédée : "Où est Jackie ?", a demandé le démocrate de 79 ans, pendant une allocution consacrée à la lutte contre l'obésité et l'insécurité alimentaire.



"Jackie are you here? Where's Jackie?"



Rep. Jackie Walorski (R-IN) died in a car accident in August pic.twitter.com/cHc3b7zPmE