Voilà qui ne va pas arranger la réputation de gaffeur de Joe Biden. Alors qu'il prononçait vendredi 8 juillet un discours en faveur du droit à l'avortement, le président américain a visiblement été un peu trop captivé par le prompteur sur lequel son texte défilait.

Lors de son discours, Joe Biden a cité un passage de la décision de la Cour suprême, qui a dynamité le 24 juin la jurisprudence qui, depuis 1973, protégeait le droit à l'IVG sur tout le territoire américain. Puis a déclaré tout haut la consigne "répéter la phrase" ("repeat the line"), avant d'effectivement répéter la citation qu'il venait de prononcer.

Joe Biden accidentally reads the part on the teleprompter that says "repeat the line" when they wanted him to say the line again lmfao pic.twitter.com/pS3GdXPe5N