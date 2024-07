États-Unis : le pays fait face à une vague de chaleur sans précédent

En Californie, le thermomètre a franchi la barre des 50 degrés dans le parc de La Vallée de la mort. Les États-Unis font face à une vague de chaleur qui bat des records de températures, et a déjà fait cinq morts à l'ouest du pays.

Avec des températures records, une vague de chaleur sans précédent sévit aux États-Unis. "Croyez-moi, quand vous êtes ici et qu'on vous dit qu'il fait 50 degrés, on sent vraiment qu'il fait 50 degrés", assure un Américain devant un thermomètre au milieu du parc de La Vallée de la mort, en Californie. Sur place, les 53 degrés ont été dépassés. "Je ne sais pas comment on peut survivre ici", commente une femme dans cette vallée rocailleuse.

Des mesures locales pour assurer la sécurité des plus vulnérables

En Californie et en Arizona, des dizaines de villes ont établi des records de températures. Une chaleur suffocante et meurtrière : au moins cinq personnes sont décédées dans l'Ouest américain. "Nous allons nous battre pour éviter d'autres décès, en aidant les habitants à surmonter pendant plusieurs jours cette vague de chaleur excessive", a assuré le docteur Richard Bruno, agent de santé dans l'Oregon. "Nous avons trois centres climatisés ouverts jusqu'à 22h, et prolongé l'ouverture des bibliothèques jusqu'à 21h", a-t-il ajouté. Les autorités doivent également se battre contre les départs de feu. Plusieurs incendies ravagent actuellement la région de Santa Barbara.