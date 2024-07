Français tué à Oman : l'enquête a-t-elle été bâclée ?

En avril 2023, Amandine Garcia a perdu son mari alors qu'ils montaient à bord d'une embarcation qui a explosé en direction d'Oman. Aujourd'hui, la mère de famille a porté plainte car elle estime qu'Oman fait tout pour oublier cette affaire gênante pour son image.

Depuis quelques années, l'émirat d'Oman (Péninsule arabique) est une destination prisée des Français. En 2023, 70 000 visiteurs sont venus admirer ces paysages paisibles, comme Amandine Garcia et son époux. En avril 2023, cette famille est partie de Dubaï, où elle résidait, en direction d'Oman, à deux heures et demie de route. Elle devait passer 24 heures de croisière sur le pont d'un petit bateau. Mais lorsqu'elle est montée à bord, l'embarcation a explosé quelques minutes plus tard. Les enfants ont été légèrement brûlés, Amandine Garcia a eu d'importantes fractures, et son mari était introuvable.

Pas de preuve ni d'expertise

Les autorités ont fini par lui annoncer le décès de son époux. La piste d'une batterie qui s'est enflammée est évoquée, mais il n'y a pas de preuve, ni d'expertise. Le capitaine a été condamné à un mois de prison pour défaut de maintenance. Amandine Garcia a porté plainte en France. L'analyse de la montre de son mari qu'elle a gardée pourrait révéler d'éventuelles traces d'explosifs. Selon elle, la piste criminelle ou terroriste n'est pas à exclure. Elle estime qu'Oman fait tout pour oublier cette affaire gênante pour son image.