États-Unis : la Virginie va élire son nouveau gouverneur

C’est une élection locale qui a pourtant un parfum de test pour le président américain élu il y a un an. En Virginie, les habitants se rendent aux urnes pour élire leur nouveau gouverneur. Et même si l’État avait largement accordé ses faveurs à Joe Biden qui était à l'époque le candidat démocrate à l'élection présidentielle de 2020, celui-ci se trouve actuellement en difficulté dans les sondages.

Un scrutin scruté

"Joe Biden compte sur une victoire du candidat démocrate pour relancer son camp", explique Anne-Claire Poignard, la journaliste envoyée spéciale à Washington. Le scrutin est donc d’autant plus scruté que le candidat démocrate et le candidat républicain sont au coude-à-coude dans les enquêtes d’opinion. Afin de booster l’État de Virginie, et d’assurer une victoire de son camp, Joe Biden et son épouse, sa vice-présidente Kamala Harris ainsi que l’ancien président des États-Unis Barack Obama s’y étaient "tour à tour" rendus.