Etats-Unis : la créatrice des moufles de Bernie Sanders trouve un fabricant

"Je l'ai trouvé !" L'enseignante du Vermont, créatrice des célèbres moufles portées par Bernie Sanders, a indiqué samedi 30 janvier avoir trouvé un fabricant pour répondre à la demande colossale de moufles, suscitée par la photo du sénateur américain lors de l'invstiture de Joe Biden. "J'ai une super nouvelle ! Je m'associe avec Teddy Bear dans le Vermont pour produire les moufles de Bernie pour TOUT LE MONDE !!", a indiqué Jennifer Ellis, sur son compte Twitter, précisant qu'une partie des gains irait à une oeuvre de charité.

Cette enseignante de 42 ans, fan du sénateur socialiste, lui avait envoyé une paire de moufles, –en laine recyclée, doublées de tissu polaire fait de bouteilles en plastique également recyclées– après sa défaite contre Hillary Clinton à la primaire démocrate pour la présidentielle 2016, pour le consoler. Elle savait, par une connaissance commune, qu'il les aimait bien, rien de plus.

Mais depuis que le sénateur a été pris en photo avec ces gants le 20 janvier dernier, son téléphone sonne sans arrêt, sa boîte mail a explosé. Et un nombre infini de 'memes' –des images créées par les internautes- ont enflammé les réseaux sociaux. "Beaucoup, beaucoup d'entre vous ont cherché à acheter une paire des ces superbes moufles. Malheureusement, je ne les fabrique plus vraiment. Mais je veux être sûre que vous en obteniez une paire", a expliqué l'enseigante dans une vidéo. Elle a précisé avoir reçu quelque 13 000 mails de personnes désireuses d'acheter ces moufles. "Et pas juste une paire, ils en veulent beaucoup".