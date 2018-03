Etats-Unis : l'importation des trophées d'éléphants à nouveau autorisée

Cette décision fait suite à l'autorisation "au cas par cas" après une décision de justice, selon la Maison Blanche. Une organisation de chasseurs américains avait porté plainte contre l'interdiction.

La décision est presque passée inaperçue. Les Etats-Unis ont réautorisé l'importation sur le territoire américain des morceaux de gros gibier, des défenses d'éléphants et des peaux de lions, rapporte Le Monde, jeudi 8 mars. Des permis seront accordés au "cas par cas", précise le journal.

La note officielle (en anglais) a été publié le 1er mars par l’agence supervisée par le secrétaire à l’intérieur Ryan Zinke. Elle lève donc l’interdiction prise par Barack Obama. "Elle élargit par ailleurs cette mesure aux trophées de pachydermes, de lions et de blesboks (un type d’antilope) chassés dans six pays – le Zimbabwe, la Zambie, la Tanzanie, l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie", ajoute Le Monde.

La réinstauration de ce permis avait pourtant suscité un tollé, en novembre dernier. A tel point, que Donald Trump avait fait marche arrière. Le président américain avait alors suspendu l'importation de trophées. La Maison blanche s'est justifiée, mercredi, en expliquant que cette autorisation "au cas par cas" répondait à une décision de justice après la plainte d'une organisation de chasseurs.