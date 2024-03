États-Unis : immersion au cœur du “cimetière du Pacifique”

Au nord de la façade ouest américaine, des navires patrouillent dans l’une des zones les plus dangereuses de la planète : on l’appelle “le cimetière du Pacifique”. Immersion.

Le lieu porte le nom terrible de “cimetière du Pacifique”. Un endroit si dangereux qu’en deux siècles, plus de 2 000 bateaux ont coulé le long des falaises escarpées, et au moins 700 marins y ont laissé la vie. Là-bas, dans des conditions parmi les plus difficiles au monde, les garde-côtes y trouvent un terrain d’entraînement redoutable. Face à des vagues qui peuvent atteindre 10 mètres de haut, les meilleurs officiers viennent apprendre à intervenir et à secourir des victimes, parfois au péril de leur vie.

Des conditions redoutables

Peu de visibilité, des vagues compliquées : ce sont des conditions que sont venues chercher les recrues. “Plus la météo est mauvaise, mieux c’est : il va falloir être plus technique sur la conduite”, témoigne Forrest Davidson, un élève venu apprendre le métier. Par groupe de trois et pendant cinq heures, les recrues se mettent en condition réelle de sauvetage. “C’est compliqué, mais excitant aussi de dépasser ses limites”, explique l’un d’entre eux.