Intempéries : neuf départements en vigilance orange

La plus grande prudence est de mise dans le sud de la France, où plus d’un mois de pluie doit tomber en quelques heures. Neuf départements sont placés en vigilance orange. Les campings ont été évacués dans le sud-est par mesure de sécurité.

Les déneigeuses sont en action, pourtant, les intempéries qui balaient la Haute-Loire depuis l’après-midi du samedi 9 mars ont piégé nombre d’automobilistes. "Je n’arrivais plus à freiner, ça patinait, je n’avais pas de pneus neige et je me suis retrouvé dans le fossé", raconte un homme. Ailleurs, les vents violents ont provoqué des coupures d’électricité. Près de 3 000 foyers n’ont plus de courant en Isère, dans la Drôme et en Ardèche. Dans le Gard, la tempête Monica fait craindre des crues. Placés en vigilance orange pour la pluie et les inondations, le Var et les Alpes-Maritimes doivent être touchés à leur tour.

Les zones inondables surveillées

Des intempéries redoutées dans une région encore traumatisée par l’épisode méditerranéen de 2015. Les autorités anticipent une surveillance accrue des zones inondables. Des centres d’hébergement d’urgence ont été ouverts. Plus d’un mois de précipitations doit tomber sur la Côte d’Azur.