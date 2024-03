Irlande : un référendum dit "non" à une réforme féministe

Les Irlandais ont dû voter, via un référendum, pour effacer la mention du rôle prioritaire des mères à assurer les devoirs domestiques dans un foyer. Les électeurs ont choisi : le “non” l’a emporté. Explications.

À Dublin, on a dépouillé, compté et recompté les bulletins toute la journée du 9 mars et le résultat est sans appel : le “non” l’emporte. Le Premier ministre reconnaît l’échec du référendum : “C’était notre responsabilité de convaincre la majorité des gens de voter ‘oui’ : on a clairement échoué”, reconnaît-il. Les Irlandais étaient appelés à se prononcer sur deux évolutions possibles de leur constitution : l’une consistait à étendre la notion de famille au-delà du mariage, et l’autre proposait de ne plus faire porter la responsabilité du foyer à la seule femme.

Une campagne du gouvernement “terne” selon l’opposition

Si tous les partis politiques du pays étaient favorables à cette proposition, la responsabilité du gouvernement sur cet échec est pointée du doigt par l’opposition. “Nous avons fait campagne parce que nous avons considéré les nouvelles formulations comme meilleures que ce qu’il y avait avant, mais la campagne du gouvernement a été terne et c’est dommage”, déplore la cheffe du parti travailliste. Une des explications de cet échec provient aussi du fait que certains Irlandais trouvent la proposition trop “tiède” et estiment qu’il faudrait aller plus loin.