Etats-Unis : en Californie, les incendies toujours hors de contrôle

Les feux continuent de ravager la région de Los Angeles (Etats-Unis), samedi 9 décembre. De nouveaux foyers se sont déclarés à San Diego et Santa Barbara vendredi, entraînant des évacuations en masse en Californie. Ces gigantesques incendies, qui ont commencé lundi soir dans l'Etat américain, restent toujours hors de contrôle samedi.

Attisées par des vents violents, les flammes ont ravagé près de 700 bâtiments depuis le début de la semaine, y compris des demeures valant plusieurs millions de dollars. Une personne est morte dans ces incendies, et au moins quatre personnes ont été blessées. Au total, 212 000 habitants ont été évacués. Au moins 25 chevaux ont également péri dans les flammes, qui ont réduit 57 000 hectares en cendres.

Selon l'agence de lutte contre les incendies Calfire, la situation dans le sud de la Californie reste "extrêmement dangereuse", avec un sol sec et des températures anormalement élevées. Les vents se sont cependant quelque peu essouflés, atteignant entre 50 et 80 km/h d'après le service météo de Los Angeles. Jeudi, ils avaient atteint des vitesses dignes d'un ouragan de catégorie 1.

L'un des incendies les plus importants en Californie

Le président américain, Donald Trump, a publié vendredi une déclaration d'urgence pour la Californie. Cette annonce permet le déblocage de l'aide fédérale pour Los Angeles et sa région. En parallèle, des appels aux dons en faveur des sinistrés se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Dans le comté de Ventura, au nord-ouest de la ville, l'incendie "Thomas", le plus dévastateur, a détruit plus de 53 000 hectares depuis lundi. Il n'était contenu qu'à 10% vendredi matin. Le brasier a entraîné un décès, réduit en cendres plus de 400 structures et en a abîmé 85 autres. 15 000 bâtiments sont encore menacés par les flammes. Les services météo ont étendu leur alerte rouge sur le week-end.

"Thomas" est l'un des vingt incendies les plus importants de l'histoire de la Californie, a estimé vendredi l'ONG de protection de l'environnement Climate Nexus, blâmant le changement climatique.