Coraux menacés, fumées toxiques, eau contaminée… Les conséquences catastrophiques des incendies à Hawaï

Les feux de forêts qui ont ravagé l'île de Maui ont fait au moins 96 morts, selon un bilan diffusé lundi.

Si les incendies qui ont ravagé depuis le mercredi 9 août l'île de Maui, à Hawaï (Etats-Unis), sont d'abord un drame humain – au moins 96 personnes sont mortes et de nombreux disparus n'ont pas été retrouvés – les conséquences de ce drame s'annoncent nombreuses. Ces feux de forêts, qui constituent l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire récente de l'archipel américain, pourraient être un désastre environnemental, engendrer de nombreux risques pour la santé des habitants et coûter très cher pour la reconstruction.

"Nous parlons de la plus grande catastrophe naturelle de cette génération à Hawaï", a ainsi déploré le gouverneur de l'Etat, Josh Green, alors que plus de 2 200 bâtiments, majoritairement résidentiels, ont été détruits ou endommagés, selon l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles. Josh Green a par ailleurs estimé qu'il faudra "beaucoup d'années pour reconstruire Lahaina", une ville de 13 000 habitants à l’ouest de Maui presque totalement ravagée par le feu, dont le coût de la reconstruction est estimé à 5,52 milliards de dollars (5,05 milliards d'euros). Franceinfo fait le point sur les nombreuses conséquences de cette catastrophe.

Un possible désastre pour les récifs coralliens

Alors que les incendies ont été favorisés par la sécheresse et le vent, les conséquences environnementales de ce drame figurent parmi les préoccupations les plus importantes des autorités. Les océans et leurs récifs coralliens, qui entourent l'île de Maui dans l'océan Pacifique, pourraient être touchés par les pollutions, les débris provoqués par les incendies ainsi que les engrais et les eaux usées déversés dans l'eau.

Jennifer Smith, experte des récifs coralliens à l'université de Californie à San Diego, juge dans le Washington Post que les incendies ont créé une "immense friche" de produits chimiques et d'autres substances toxiques qui pourraient se déverser dans les océans en cas d'averse. La chercheuse estime qu'une prolifération des algues pourrait étouffer les coraux.

"Les coraux sont résilients, mais c'est peut-être trop d'un seul coup", analyse de son côté Manuel Mejia, directeur du programme d'Hawaï pour l'association "Coral Reef Alliance", également dans le Washington Post. "La perte de récifs, qui assurent la protection côtière et fournissent la pêche, aurait des conséquences si néfastes sur l'écosystème", abonde l'océanographe Jamison Gove à l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, interrogé par Associated Press.

L'inconnue des fumées toxiques

"Nous ne rendrions service à personne en laissant [les habitants] revenir rapidement pour qu'ils tombent malades", a déclaré le 12 août le maire du comté de Maui, Richard Bissen. Alors que des milliers de personnes ont été évacuées des zones sinistrées, et que 11 000 habitants ont quitté l'île, la présence de fumées toxiques toujours actives ainsi que leurs conséquences dans le futur sont une source d'inquiétude.



"Quand les biens, les véhicules et les bateaux des gens brûlent, on ne sait pas précisément ce que deviennent les produits chimiques", analyse dans Associated Press Andrew Whelton, professeur à l'université Purdue dans l'Indiana. "Lorsque cela brûle, cela se transforme en d'autres matériaux qui ne sont jamais destinés au contact humain."

Andrew Whelton, qui conseille aux habitants concernés de se couvrir et de porter un masque de protection, explique que "les habitants peuvent être exposés [à des substances dangereuses] même si les incendies sont éteints. S'il y a de la poussière et des débris projetés, ils peuvent en avoir sur les yeux, les mains, mais aussi les inhaler".

L'eau contaminée, un risque pour les habitants

La question de l'eau est une autre conséquence directe des incendies qui ont ravagé l'île de Maui. Hawaï News Now explique qu'une partie des systèmes d'approvisionnement ont été détruits par les flammes, et que l'eau a été contaminée.

Associated Press rapporte ainsi que les responsables de l'eau de l'île ont demandé aux habitants de Kula et de Lahaina de ne pas boire d'eau courante, les deux villes ayant été placées en alerte à l'eau insalubre. Les autorités ont découvert que du benzène, un cancérogène contenu dans les fumées, était présent dans l'eau. Il a également été conseillé aux habitants de prendre des courtes douches tièdes et d'aérer les pièces afin de limiter l'exposition aux vapeurs chimiques.