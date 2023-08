AVANT/APRES. Incendies à Hawaï : visualisez l'ampleur des dégâts grâce aux images satellite

Les ravages dans la ville côtière de Lahaina sont visibles du ciel, après les violents incendies qui ont détruit une grande partie de la zone.

Une ville presque rayée de la carte. Depuis mardi 8 août, l'île de Maui, dans l'archipel d'Hawaï, vit l'une des catastrophes les plus meurtrières de son histoire. De gigantesques incendies sont survenus alors que l'île connaissait un épisode de sécheresse sévère et des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h, à cause de l'ouragan Dora passant à proximité, dans l'océan Pacifique.

>> Incendies à Hawaï : ce que l'on sait des feux qui ont fait au moins 55 morts et provoqué des milliers d'évacuations à Maui

Dans le détail, deux zones sont concernées sur l'île de Maui. C'est ce que montre la carte ci-dessous, réalisée par la Nasa, à partir d'images infrarouges captées le 8 août par satellite. Dans la partie Est, des incendies se sont déclarés dans une zone relativement rurale, proche de la ville de Pukalani. La ville de Lahaina, elle, se situe plus à l'ouest, sur la côte.

Source : Nasa

Des images satellite, réalisées avant et après les incendies, permettent de documenter l'ampleur des dégâts à Lahaina, ville balnéaire d'environ 12 000 habitants. Quelque 1 700 bâtiments ont été détruits par les flammes, ont annoncé les autorités locales, soit une destruction de 80% de la ville. Les dégâts dans la partie sud sont ainsi visibles depuis l'espace, grâce à ces images prises le 15 juillet et le 10 août par les satellites de l'entreprise Planet Labs.

D'autres images plus agrandies permettent de constater les dégâts de manière plus précise. Ici, des images publiées par Maxar, prises le 25 juin et le 9 août, permettent de constater la fumée encore active dans le centre de la ville. Le nuage noir provient d'une zone de stockage de bateaux ou de véhicules.

Encore plus au sud, d'autres images publiées par Maxar montrent à quel point des quartiers entiers ont été rasés et les maisons, entièrement détruites. Selon le sénateur de l'Etat, Brian Schatz, la municipalité de Lahaina est "presque totalement incendiée". "Une grande partie de Lahaina (...) a été détruite et des centaines de familles locales ont été déplacées", a confirmé le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, dans un communiqué.

Un peu plus au nord de la ville, le scénario est le même. Des images capturées par Planet Labs le 19 juillet et le 10 août montrent là aussi des dizaines de bâtiments détruits. Au total, plus de 11 000 personnes ont été évacuées de l'île mercredi, a déclaré le directeur du département des transports d'Hawaï.