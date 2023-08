Incendies à Hawaï : ce que l'on sait des feux qui ont fait au moins 36 morts et provoqué des milliers d'évacuations à Maui

La ville de Lahaina, sur l'île de Maui, a été presque entièrement détruite par les flammes.

C'est "un jour profondément sombre" pour l'île de Maui, selon le maire de cette île de l'archipel d'Hawaï (Etats-Unis), Richard Bissen. De graves incendies y ont fait au moins 36 morts, selon un nouveau bilan des autorités communiqué mercredi 9 août dans la soirée. Franceinfo résume ce que l'on sait de ces incendies dévastateurs.

Des incendies favorisés par la sécheresse et le vent

Selon Hawaii News Now, au moins trois feux étaient encore actifs et non maîtrisés, mercredi à Maui, la principale île touchée avec celle d'Hawaï, dans le sud de l'archipel. "Nous ne savons pas ce qui a déclenché les incendies, mais nous avons été informés à l'avance par le Service météorologique national que nous étions dans une situation d'alerte rouge, [en raison] des conditions de sécheresse", a déclaré lors d'un point mercredi Kenneth Hara, commandant général de la garde nationale d'Hawaï, cité par CBS News. Ce contexte, en parallèle d'une faible humidité et de vents forts, "a créé les conditions des incendies".

Des feux à Lahaina, sur l'île de Maui (Hawaï, Etats-Unis), le 9 août 2023. (ZEKE KALUA / COUNTY OF MAUI / AFP)

Comme l'explique le service météorologique national américain, "un fort système anticyclonique au nord de l'Etat [d'Hawaï] continue de produire un climat très sec et stable sur les îles". "La combinaison du fort anticyclone, au nord, et de l'ouragan Dora passant bien au sud continue de produire des vents forts et en rafales sur la région", ajoute-t-il. Ce qui, en conséquence, a provoqué "des conditions météorologiques d'incendie critiques" jusqu'à tard mercredi soir. Les vents ont parfois atteint jusqu'à 100 km/h sur l'archipel.

La ville de Lahaina "presque totalement incendiée"

Sur la côte ouest de Maui, la ville de Lahaina, peuplée d'un peu plus de 12 000 habitants, a été durement touchée par les feux. Selon le sénateur de l'Etat, Brian Schatz, la municipalité est "presque totalement incendiée". "Une grande partie de Lahaina (...) a été détruite et des centaines de familles locales ont été déplacées", a confirmé le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, dans un communiqué.

D'après le comté de Maui, pas moins de 271 structures endommagées ou ravagées par les flammes ont été recensées lors de survols de la ville. CNN a recueilli le témoignage de Dustin Kaleiopu, l'un des habitants dont la maison a été dévastée. L'Américain a vu le feu s'approcher de son domicile sur fond de vents violents, tôt mercredi matin. Il a quitté les lieux avec son grand-père peu après 4 heures du matin. "Toute notre rue a été brûlée", raconte-t-il à la chaîne américaine.

Dans le centre de Lahaina, "à part quelques bâtiments ici et là, tout n'est que décombres", a témoigné auprès de l'AFP un agent des forces de l'ordre. La ville "n'a pas été fouillée ni déblayée du tout. (...) Vu la quantité de matériaux carbonisés, (...) je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de vivant là-dedans", a-t-il déploré.

Au moins 36 personnes tuées dans ces feux

Le dernier bilan du comté de Maui, communiqué mercredi soir et cité par CNN, fait état d'au moins 36 personnes tuées dans les incendies. D'après les autorités locales citées par Hawaii News Now, au moins vingt autres personnes souffrent de brûlures sévères liées à ces feux.

Mercredi, trois blessés se trouvaient dans un état critique et étaient soignés à Honolulu, sur l'île d'O'ahu. Le réseau hospitalier de Maui est "dépassé" par le nombre de patients blessés ou ayant inhalé de la fumée, a précisé la vice-gouverneure d'Hawaï, Sylvia Luke.

Certains habitants ont aussi dû se jeter à l'eau pour fuir les flammes. D'après les garde-côtes américains cités par CNN, 14 personnes ont été secourues dans les eaux près de Lahaina.

Des milliers d'habitants évacués

Plus 11 000 personnes ont été évacuées de Maui mercredi, a déclaré le directeur du département des transports d'Hawaï, cité par CNN. Plus de 2 100 se trouvaient dans des centres d'évacuation d'urgence, a ajouté le maire de Maui. Selon les autorités citées par Hawaii News Now, au moins 2 000 autres attendaient de quitter l'île à l'aéroport de Kahului, sur la côte ouest.

Quelque 4 000 personnes sont en outre être hébergées en urgence au Palais des congrès d'Hawaï à Honolulu, rapporte Hawaii News Now. De nouvelles évacuations sont prévues jeudi.

Les opérations de secours compliquées par des coupures d'électricité

Face aux incendies, la garde nationale a été activée. Le président américain, Joe Biden, a assuré de la mobilisation de "tous les moyens fédéraux disponibles" pour lutter contre les flammes.

Des hélicoptères militaires ont notamment été déployés en soutien aux opérations de secours et de lutte contre les feux. Ils ont déjà largué plus de 500 000 litres d'eau pour éteindre les flammes, rapporte CNN.

Les fortes rafales de vent ont provoqué la chute de poteaux électriques et entraîné la coupure de certains réseaux de communication à Maui. Dans des zones de l'île, "[le service d'appel d'urgence] 911, le réseau de téléphonie mobile et le réseau fixe sont en panne", a déclaré la vice-gouverneure de l'archipel à CNN. D'après le site Power Outage, qui recense les foyers sans électricité aux Etats-Unis, un peu plus de 11 000 clients restaient privés de courant à Maui mercredi soir.