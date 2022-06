Etats-Unis : le Congrès adopte définitivement un projet de loi bipartisan pour restreindre l'accès aux armes à feu

Ce projet de loi renforce notamment la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes entre 18 et 21 ans.

C'est la loi la plus importante sur le sujet depuis 30 ans, mais elle reste en-deçà de ce qu'espérait Joe Biden. Le Congrès des Etats-Unis a définitivement adopté une loi pour mettre en place de nouvelles restrictions sur la détention d'armes à feu, vendredi 24 juin.

Le texte, soutenu par des parlementaires démocrates et républicains, renforce la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans. Il prévoit également un meilleur contrôle de la vente illégale d'armes ainsi que le financement de programmes consacrés à la santé mentale. Un tel accord entre les deux partis sur ce sujet très clivant est très rare : parmi les élus républicains à la Chambre, quatorze ont outrepassé les consignes de leur chef Kevin McCarthy pour voter en faveur du projet.

Les mesures adoptées restent cependant très loin de ce que voulait le président Joe Biden, comme l'interdiction des fusils d'assaut, impliqués dans les tragédies récentes comme la fusillade dans l'école primaire d'Uvalde (Texas), qui a fait 21 victimes dont 19 enfants, et celle de Buffalo (New York) où 10 personnes ont été abattues. Le texte intervient également au lendemain d'une décision importante de la Cour suprême américaine, qui a réaffirmé pour la première fois le droit constitutionnel de porter une arme pour se défendre hors de son domicile. Les possibilités de restreindre le port d'arme à feu dans le futur seront donc d'autant plus limitées.