Caroline du Sud : un Afro-Américain démocrate au Sénat ?

La potentielle victoire de Jaime Harrison en Caroline du Sud serait symbolique. Il s'agit d'un État conservateur depuis 15 ans, qui demeure marqué par son passé esclavagiste. "Le 3 novembre, les habitants de la Caroline du Sud vont fermer le livre sur le vieux Sud et écrire un nouveau livre appelé 'Le nouveau Sud'. Un nouveau Sud audacieux, inclusif et hétérogène", clame le candidat en meeting. "Il ne s'est jamais présenté aux élections et je pense qu'il est une bouffée d'air frais. Les gens viennent le chercher. Jaime Harrison a l'air solide. Il en fait voir de toutes les couleurs à Lindsey Graham, qui a peur", estime l'un de ses supporters.

57 millions de dollars récoltés

En trois mois, le démocrate a récolté 57 millions de dollars pour financer sa campagne sénatoriale. Il s'agit d'un record historique. "57 millions de dollars, ce n'est pas rien mais je me sens bien. Je pense qu'au bout du compte, vous verrez un vote conforme à ce que nous sommes en Caroline du Sud", tempère Lindsey Graham. La victoire de Jaime Harrison ne serait pas la première d'un sénateur noir en Caroline du Sud : le républicain Tim Scott, en fonction depuis janvier 2013, l'est lui-même. Mais la victoire de Harrison pourrait contribuer à donner aux démocrates une majorité au Sénat.