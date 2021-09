Attentats du 11-Septembre : rencontre avec les pompiers de la ville de New York.

Parmi les héros qui ont marqué cette journée du 11 septembre 2001 par leurs bravoures, il ne faut pas oublier les 343 pompiers qui ont perdu la vie en voulant sauver celle des quelques rescapés des tours jumelles. Agnès Vahramian, journaliste à France Télévisions en direct de New York (États-Unis) a rendu visite aux pompiers d'Harlem.

Pour Agnès Vahramian, journaliste à France Télévisions en direct de New York (États-Unis), il faut profiter des commémorations des attentats du 11-septembre pour rendre hommage aux pompiers qui ont secouru les victimes lors de cette journée cauchemardesque. "Chaque caserne new-yorkaise a perdu au moins un homme", explique la journaliste de France Télévisions.

"Cette journée était la plus longue de ma vie alors que c'était au début un merveilleux mardi matin", témoigne Robinson Aupont, un pompier de la caserne d'Harlem à New York (États-Unis).

"Je suis tellement triste de voir cette fresque"

Dans l'une des salles de cette caserne d'Harlem trônent les visages des 383 pompiers décédés lors des attentats du 11-septembre. Sur les murs, une immense fresque rend hommage aux deux pompiers de la caserne qui ont perdu la vie, vingt ans auparavant. "Je suis tellement triste de voir cette fresque chaque jour où je travaille. Mais au moins, je pense à eux", raconte Robinson Aupont.