DIRECT. Etats-Unis : l'état d'urgence décrété à New York, où les suites de l'ouragan Ida provoquent d'importantes inondations

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #IDA

: Outre des pluies diluviennes, les suites de l'ouragan Ida provoquent des tornades dans l'Etat voisin du New Jersey.

: Il pleut tellement fort à New York qu'un match de l'US Open, qui se jouait pourtant sur un court couvert, a dû être interrompu pour éponger le sol.







: A New York, tous les métros sont arrêtés à cause des inondations. Et on comprends pourquoi à la vue de ces images :

: "Vivre toutes ces inondations à New York et se souvenir de tous ces politiciens qui me disaient que le Green New Deal [un programme d'investissements écologistes] pour adapter nos infrastructures au changement climatique était 'irréaliste' et 'trop cher'. Est-ce que ne rien faire est la solution adulte et responsable ?"



L'écologiste Alexandria Ocasio-Cortez, l'une des élues de la ville à la Chambre des représentants, s'en prend à ses collègues sur Twitter.



: A son tour, la gouverneure de l'Etat de New York (qui dépasse de loin les frontières de la ville) déclare l'état d'urgence. Elle appelle à éviter tout trajet non nécessaire.

: A New York, le maire de la ville déclare l'état d'urgence. "Nous subissons un événement climatique historique, avec des records de pluie, des inondations brutales et des conditions dangereuses sur la route", justifie Bill de Blasio sur Twitter. Il appelle ses concitoyens à rester chez eux, à ne pas prendre leur voiture ou le métro.

: Les restes de l'ouragan provoquent d'importantes inondations à New York, comme le montrent ces images. "Nos infrastructures ne sont pas prêtes pour le changement climatique", commente un journaliste.

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



• C'est le jour J pour 12,3 millions d'élèves, qui font leur rentrée ce matin, dans un contexte épidémique qui inquiète parents et enseignants.



Emmanuel Macron se rend ce matin dans une école de la ville pour la rentrée. Hier, le président a accordé un entretien exclusif à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur :"Il y a des réponses d'urgence mais au-delà, il y a aussi l'idée d'avoir des grands projets" pour Marseille, a-t-il défendu.



• Les restes de l'ouragan, qui a fait au moins sept morts lors de son passage dans le sud des Etats-Unis, ont causé cette nuit plusieurs tornades et d'importantes inondations dans le nord-est du pays. Dans le New Jersey, frappé par des pluies torrentielles, l'état d'urgence a été déclaré.



#FOOT Les Bleus n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.