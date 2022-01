Assaut du Capitole : le chef d'un des principaux groupes américains d'extrême droite arrêté

Le chef des Oath Keepers, l'un des principaux groupes de l'extrême droite américaine, a été arrêté jeudi 13 janvier. Stewart Rhodes est accusé de "sédition" pour son rôle dans le violent assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021, qui a entraîné la mort de cinq personnes. Il s'agit du chef d'inculpation le plus grave retenu à ce jour contre les participants à l'attaque contre le siège du Congrès américain, au moment où les élus certifiaient la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

Dix autres membres des Oath Keepers ont également été inculpés de "sédition". Neuf d'entre eux avaient déjà été interpellés et faisaient face à des poursuites pour "association de malfaiteurs", ce qui implique un certain degré de coordination. L'accusation de "sédition", très rarement utilisée et passible de 20 ans de prison, va plus loin : elle suppose d'avoir comploté contre le gouvernement et prend une dimension beaucoup plus politique.

"Empêcher le transfert pacifique du pouvoir"

Selon l'acte d'accusation, deux jours après l'élection présidentielle du 3 novembre 2020, Stewart Rhodes avait affirmé dans une conversation cryptée avec d'autres membres des Oath Keepers : "On ne pourra pas s'en sortir sans une guerre civile." Durant les semaines qui ont suivi, il "s'est associé" avec certains de ses co-accusés "en vue d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir", notamment "en faisant usage de la violence", selon le parquet fédéral.

Les membres des Oath Keepers arrêtés ont ainsi "organisé les transports depuis tout le pays vers Washington, se sont équipés de toutes sortes d'armes, vêtus de tenues de combat et ils étaient prêts à répondre aux appels aux armes de Rhodes". Leur but était de "pénétrer par la force et tenter de prendre le contrôle" du Capitole, affirme le parquet fédéral. Au moment de l'attaque, Stewart Rhodes, un ancien militaire qui a fondé les Oath Keepers en 2009, se trouvait près du Capitole mais il n'est pas certain qu'il soit entré dans son enceinte.

Dans un autre volet de cette vaste enquête, la commission parlementaire chargée de faire la lumière sur les événements du 6 janvier et d'établir l'éventuelle responsabilité de Donald Trump a annoncé jeudi assigner à comparaître YouTube, Facebook, Reddit et Twitter. Les élus veulent savoir "à quel point la propagation de la désinformation et de l'extrémisme violent a contribué" à cet assaut et les éventuelles mesures prises par ces géants du web pour empêcher leurs plateformes de devenir des outils de radicalisation.