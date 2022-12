Assaut du Capitole : la commission d'enquête parlementaire retient quatre chefs d'accusation contre Donald Trump

Aux États-Unis, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a retenu quatre chefs d'accusation à l'encontre de Donald Trump. Le ministère de la Justice doit à présent décider ou non de la tenue d'un procès contre l'ancien président.

Donald Trump est le principal responsable de l'assaut du Capitole : c'est la conclusion faite, dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 décembre, par la commission d'enquête parlementaire bipartisane spécialement dédiée. Après 18 mois d'enquête et plus de 150 pages de conclusion, la commission a retenu quatre chefs d'inculpation à l'encontre de l'ancien président américain.



Le dossier dans les mains du ministère de la Justice

Donald Trump est accusé d'"appel à l'insurrection", "complot à l'encontre de l'État", "fausse déclaration" et "entrave à la certification des élections", le tout avec préméditation. Des proches de l'ancien président sont également dans le collimateur. Donald Trump dénonce de son côté des fausses charges, et y voit un moyen de l'empêcher de revenir à la Maison Blanche en 2024. Un dossier sensible désormais dans les mains du ministère de la Justice, qui doit décider ou non d'un procès assez probable.