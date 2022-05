Après la tuerie d'Uvalde, Donald Trump appelle à "armer les citoyens" face au "mal"

Un soutien sans faille pour le port des armes. L'ancien président Donald Trump a appelé vendredi 27 mai à "armer les citoyens" pour combattre le "mal dans notre société", à l'origine selon lui de la tuerie dans une école primaire au Texas. "L'existence du mal est la raison pour laquelle il faut armer les citoyens respectueux de la loi", a-t-il assuré, en défense du deuxième amendement de la Constitution américaine, qui garantit le droit à posséder une arme.

Le milliardaire républicain s'est exprimé devant le premier lobby américain des armes, qui hasard du calendrier, tenait sa convention annuelle à quelques centaines de kilomètres de la ville texane où a eu lieu la fusillade. Donald Trump a accusé son successeur Joe Biden et le parti démocrate d'exploiter politiquement "les larmes des familles" endeuillées en essayant de faire adopter des lois sur les armes à feu.

"Clearly, we need to make it far easier to confine the violent and mentally deranged into mental institutions," says Trump, before calling to politicians to "harden our schools" and for #DoorControl pic.twitter.com/D4BSEh8Afr