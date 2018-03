Alexandre Lacroix : "Le déploiement des véhicules autonomes nous confronte à une situation totalement inédite"

Au-delà de la perte en termes d'image, c'est un véritable camouflet qu'a essuyé l'industrie automobile dans la course aux nouvelles technologies. Il y a quelques jours, la police a diffusé la vidéo de l'accident impliquant une voiture autonome qui a coûté la vie à une piétonne. Dans le document, l'on y voit que le conducteur était occupé à faire autre chose alors que son véhicule était en conduite automatique. De quoi susciter des interrogations. "Le déploiement des véhicules autonomes aux États-Unis nous confronte à une situation totalement inédite", explique .Alexandre Lacroix pour la rubrique Réflexion faite.

Un problème moral

Journaliste pour Philosophie Magazine, il explique que "nous sommes en train de programmer ces problèmes et situations", en évoquant les écrits de Philippa Foot et notamment le dilemme du tramway. "Jusque-là, nous n'avons jamais eu à trancher sur s'il faut dévier de sa route, ou poursuivre sa route. Nous nous disions que dans le feu de l'action en fonction des situations, le conducteur décidera avec ses convictions et son habileté. Mais une intelligence artificielle ne fonctionne pas comme cela et se programme une fois pour toutes", poursuit-il. De quoi clarifier nos préférences morales : sauver des vies ou améliorer la technologie. C'est là tout l'enjeu pour le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT