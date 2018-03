Nouveau monde. Accident mortel entre une voiture autonome et un piéton : une première et des questions

Véhicule autonome Uber dans une rue de San Francisco (Californie), le 28 mars 2017. (JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Une voiture autonome a heurté lundi19 mars mortellement un piéton à Tempe, en Arizona, aux Etats-Unis. C’est une première tragique. L'accident a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Tempe, en Arizona. Une voiture autonome Uber, qui roulait à environ 60 km/h a heurté vers 22 heures (heure locale) une femme de 49 ans qui traversait la route en poussant un vélo. Celle-ci est décédée des suites de ses blessures. Uber a présenté ses condoléances à la famille et a immédiatement suspendu tous ses véhicules autonomes en circulation à Tempe mais aussi Phoenix, Pittsburgh, San Francisco et Toronto (Canada).

Le freinage d'urgence est-il défaillant ?

On n’a encore peu d’informations sur les circonstances exactes de l’accident. On sait seulement que le véhicule, de marque Volvo, était bien en mode autonome, c'est-à-dire que c’était l’ordinateur qui conduisait. Apparemment, la victime aurait traversé en dehors d’un passage piéton. Cela ne suffit pas à expliquer le drame. De nombreux véhicules haut de gamme aujourd’hui – pas seulement les voitures autonomes – sont équipés de détecteurs permettant un freinage d’urgence automatique lorsqu’un piéton ou un chien surgit sur la route. Il est surprenant que cela n’ait pas fonctionné (défaillance technique ?). En plus, il y avait un employé d’Uber derrière le volant et il est également étonnant que celui-ci n’ait pas freiné.

Les véhicules peuvent-ils "comprendre" les piétons ?

Inévitablement, ce premier accident mortel impliquant un piéton va soulever des interrogations quant à la sécurité des voitures autonomes. Il va aussi falloir déterminer les responsabilités, ce qui sera fait à partir des données fournies par les nombreux capteurs équipant le véhicule.

Il y a déjà eu quelques accidents de véhicules en mode autonome aux Etats-Unis mais à chaque fois il s’agissait d’erreurs humaines. Le problème avec les piétons, c’est qu’une voiture autonome ne sait pas interpréter un regard ou un petit mouvement de la main comme le ferait un conducteur humain. Ironie du sort : Uber vient de déposer un brevet pour une technologie de communication voiture-piétons qu’il souhaite développer.

La technologie de la voiture autonome est encore jeune, et donc perfectible, mais elle est en principe utilisée en toute sécurité dans des conditions de circulation auxquelles elle est censée pouvoir faire face. Il faut rappeler que les premiers accidents de train et d’avion ont, eux aussi, fait douter de la technologie à l’époque.