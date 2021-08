Afghanistan : armes, équipements, véhicules, les ressources militaires américaines sont désormais aux mains des talibans

En entrant dans Kaboul le 15 août, les talibans ne se sont pas seulement emparés du pouvoir, ils ont aussi mis la main sur une partie des ressources militaires de l'armée afghane : des tonnes d'équipement, d'armement, de véhicules voire d'aéronefs, en grande partie fournis par les États-Unis.

Les réseaux sociaux abondent de vidéos de combattants talibans saisissant une cargaison d'armes, pour la plupart fournies à l'armée afghane par les puissances occidentales. Ils posent devant des hélicoptères d'attaque Black Hawk, brandissent des armes automatiques M4 et M16, des fusils de précision M24 utilisés par les tireurs d'élite, et circulent à bord de véhicules blindés équipés de lance-roquettes.

Des images gênantes pour Joe Biden, dont la gestion du retrait d'Afghanistan est sous le feu des critiques. "Nous n'avons évidemment pas une idée claire de l'endroit où chaque pièce d'équipement se trouve, mais il est certain qu'un bon nombre est tombé entre les mains des talibans", a reconnu mardi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Une prise inquiétante

Durant 20 ans les Américains ont dépensé des milliards de dollars dans la modernisation et la formation de l'armée afghane. Une aide militaire évaluée à 83 milliards de dollars. Les fameuses "forces spéciales" par exemple : les hommes portent tous le casque tactique, les lunettes de visée nocturne et le gilet balistique des forces spéciales occidentales. Quant à leur armement, le fusil d'assaut américain ou la dernière version de la Kalachnikov russe est entre leurs mains.

Un butin conséquent

Mais le butin le plus important a été constitué lors de la prise des capitales provinciales quand les troupes régulières afghanes sont parties, dans la précipitation. Le blog spécialisé Oryxspioenkop.com (en anglais) a comptabilisé les images publiées par les talibans de leurs prises de guerre entre juin et août : on y compte 2 082 blindés légers transport de troupes (type Humvee), une cinquantaine de canons ou mortiers lourds, 60 chars légers, 12 chars lourds.

Quant aux aéronefs, avions ou hélicos, 45 se sont réfugiés en Ouzbékistan, une poignée d'autres au Tadjikistan. Mais les talibans ont mis la main sur au moins deux avions, 24 hélicos et sept drones militaires.

Le Pentagone a averti qu'il ne s'interdirait pas d'aller détruire tous ces armements aujourd'hui aux mains des talibans.