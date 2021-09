Affaire des sous-marins : "Il y a vraiment une crise grave" entre la France, l'Australie et les Etats-Unis, déplore Jean-Yves Le Drian sur France 2

Le ministre des Affaires étrangères était l'invité du 20 heures samedi pour revenir sur l'annulation du contrat de sous-marins qui liait Paris et Sydney.

Une décision "symbolique". Invité du 20 heures de France 2, samedi 18 septembre, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé que le rappel par la France de ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie, était une façon de "montrer à nos pays anciennement partenaires qu'il y a vraiment un très fort mécontentement, qu'il y a vraiment une crise grave entre nous".

Cette décision prise vendredi est en effet sans précédent vis-à-vis de deux alliés historiques, après le torpillage d'un mégacontrat de sous-marins français à Canberra.

"Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris, donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout, ça veut dire qu'il y a crise", a martelé le chef de la diplomatie française. "On rappelle nos ambassadeurs pour essayer de comprendre (...) et c'est assi un moyen de réévaluer notre position pour défendre nos intérêts en Australie et aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.