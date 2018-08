A New York, une femme donne rendez-vous à une centaine d'hommes sur Tinder et organise une compétition

Natasha Aponte a vu les choses en grand. Cette mannequin a donné rendez-vous, dimanche 19 août, à plus d'une centaine d'hommes en même temps sur la place Union Square de New-York, aux Etats-Unis. Comme le raconte longuement le New York Times, les prétendants de la jeune femme ont tous été piégés, selon une méthode qui apparaît similaire au fil des témoignages.

Amir Pleasants, un habitant du New Jersey âgé de 21 ans, raconte ainsi au quotidien avoir "matché" sur Tinder avec Natasha Aponte dans le courant du mois de juin. Il échange quelques messages avec elle, mais le contact est soudainement rompu. A sa grande surprise, elle revient vers lui il y a une semaine et lui propose un premier rendez-vous à Union Square, en plein cœur de l'île de Manhattan. Si certains hommes ne tombent pas dans le piège (à l'image de ce New-Yorkais, qui a publié sur Twitter l'échange de ses messages avec Natasha Aponte), Amir se laisse tenter.

Natasha Aponte tried to get me I felt she was a cornball from the jump so I didn’t even reply. Plus I got a girl so it was quiet for all that #sickworld she lowkey knows that all publicity is good publicity. Take this clout w/ you shawty LMFAO pic.twitter.com/QDXSO1uQB7