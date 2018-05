VIDEO. Une du "Point" sur Erdogan : "On a reçu des menaces de mort", déplore le directeur de la publication du magazine

"On a reçu des menaces de mort (...), c'est : 'une balle dans la tête si tu continues à critiquer Erdogan', des phrases comme ça, c'est assez chaud et sérieux", a révélé, mardi 29 mai, sur le plateau de "C à vous", Étienne Gernelle, le directeur de la publication du Point. Le magazine se dit victime d'une campagne de "harcèlement" contre son dernier numéro, dont la une présentant le président turc Erdogan comme un "dictateur" a fait l'objet de menaces dans le sud de la France.

Étienne Grenelle a assuré que "quelques kiosques" avaient également été menacés, "un au Pontet (Vaucluse), un à Valence (Drôme) où les affiches ont été arrachées". "Il y a un kiosque à Lyon où le kiosquier a reçu un coup de fil de quelqu'un qui lui a dit : 'on va faire sauter ton kiosque'", a-t-il poursuivi, avant de marteler : "lls n'ont pas à avoir peur. On est en France, dans un pays où la liberté de la presse est garantie, un kiosquier n'a pas à avoir peur parce qu'il y a une affiche sur son kiosque."