Vidéo "Sauve-nous grand-père !" : avant les élections en Turquie, une chanson de soutien au candidat de l'opposition enflamme les réseaux sociaux

La campagne de la présidentielle et des législatives se joue aussi sur les réseaux sociaux en Turquie. Une chanson a enflammé Twitter ces derniers jours. Elle interpelle le candidat de l’opposition Kemal Kiliçdaroglu.

Sauve-nous grand-père !, ce n'est sans doute pas la chanson du siècle, mais elle a fait plusieurs millions de vues en 24 heures notamment sur Twitter. Le grand-père est bien sûr Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, qui défie Recep Tayyip Erdogan dans la présidentielle. La vidéo est tournée dans une chambre d'étudiant. Casque de chantier sur la tête, un œuf à la main ou un billet de 100 livres, le chanteur dénonce l'inflation qui les étrangle. Difficile de se nourrir quand on est étudiant.

>> Election en Turquie : "On y croit tous pour la première fois" après 20 ans au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, lance un soutien de l'opposition

Les législatives et la présidentielle du dimanche 14 mai pourraient voir le pays tourner la page Erdogan. L’opposition est unie derrière Kemal Kiliçdaroglu qui est légèrement en tête dans les derniers sondages et les deux camps mènent une campagne tambour battant dans tout le pays et notamment sur les réseaux sociaux.

Dans cette chanson, il y a toute la désespérance des jeunes turcs, premières victimes du chômage. Ils ne s'imaginent plus vivre dans leur pays. Les jeunes correspondent à un des groupes clés à séduire pour qui veut l'emporter dimanche. Les moins de 25 ans, ceux qui n'ont jamais connu que Recep Tayyip Erdogan représentent plus d'un quart de l'électorat.

Selon toutes les études, les jeunes aspirent à tourner la page à une écrasante majorité. Dans cette chanson devenue virale. Il y a aussi tout le désenchantement des jeunes Turcs. Ils en appellent à Kemal Kiliçdaroglu, mais ils ne font pas montre d'un enthousiasme démesuré. La chanson se termine ainsi : "Tu es mon seul espoir, grand-père. Je n'ai pas d'autre choix."