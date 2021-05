Sri Lanka : la crainte d'une catastrophe écologique après l'incendie d'un porte-containeurs

Des bouts entiers de porte-containeurs, des débris de toutes sortes, mélangés à du pétrole brûlé et charriés par la mer, mais surtout des millions de granulés en plastique destinés à l'emballage industriel qui envahissent les plages : une véritable catastrophe environnementale est à craindre au Sri Lanka, où un porte-container brûle dans la mer. Officiers de l'armées, gardes-côtes, soldats et volontaires ont été mobilisés pour nettoyer cette pollution.

La menace d'une marée noire

Un violent incendie s'est déclaré à bord d'un porte-container au large de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Samedi 29 mai, après dix jours d'incendie, le feu était maîtrisé, malgré d'épaisses fumées noires. Mais le navire, fragilisé, menace désormais de se briser et de déverser près de 300 tonnes de fioul dans l'océan Indien. Les spécialistes redoutent une marée noire et des conséquences irréversibles sur le milieu marin. Dans cette région de forte pêche et très touristique, le nettoyage des plages pourrait prendre plusieurs mois.